Under anklage: 22-årig har voldtaget og svindlet i flere år

En 22-årig mands kriminelle løbebane startede en nat 21. juni 2018, da han tankede sin bil for 540 kroner og forlod tankstationen uden at betale.

I hvert fald hvis man følger anklageskriftet mod ham, der foruden det førstnævnte forhold anklager manden for 66 andre overtrædelser mellem juni 2018 og maj 2020.

Sagen begynder onsdag ved Retten i Odense og fortsætter 26. og 27. oktober. Anklagemyndigheden vil blandt andet have manden udvist.

Billedet af en seriekriminel

Anklageskriftet danner billedet af en seriekriminel, der gentagne gange har voldtaget den samme kvinde og udøvet vold mod hende, som har karakter af mishandling.

Og foruden det har han ifølge anklagemyndigheden svindlet for 180.000 kroner.

Ud over at han gentagne har kørt fra sin benzinregning, har han svindlet sig til iPhone-telefoner for titusinde kroner. Flere gange fik han adgang til telefoner, han ville besigtige, men som han i stedet snuppede og kørte væk med.

Andre gange har han fået udleveret iPhones ved at fremvise falske kvitteringer.

Adskillige voldtægter

Den 22-årige har ifølge anklageskriftet kørt rundt i biler, der ikke var hans, og stjålet en række nummerplader.

Manden har ikke haft ret til at køre bil, og 24. januar i år påkørte han tre parkerede biler. Dagen efter brugte han igen metoden med falske kvitteringer, denne gang for at købe en ny bil for 6.700 kroner.

31. januar fik han fat i endnu en bil til 25.000 kroner. Men de groveste anklager handler om hans adskillige voldtægter af en kvinde.

Anklagemyndigheden mener, at han mellem marts og maj i år voldtog kvinden, som han truede med at slå ihjel, hvis hun ikke ville have samleje.

Han har også slået og sparket hende på hele kroppen, står der i anklageskriftet. Han brugte et bordben, lampe og støvsugerrør under den brutale vold.

Politiet har fundet kokain og kniv i en af bilerne, som den 22-årige førte.

Går efter mindst fire år

Sagen blev rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklageren går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Den tiltalte har dog fravalgt et nævningeting, og dermed føres sagen som en domsmandssag.