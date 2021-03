Under høring om Vollsmose: - Man burde have ventet en uge med genåbning, mener professor i virologi

For mange elever i Danmark blev tirsdag en glædens dag med nyheden om, at de fra mandag kan vende tilbage til fysisk undervisning.

Men for Laura Christophouro er det stadig uvist, om hun skal fortsætte med at se sine venner og lære gennem en skærm. Hun går nemlig i 3.g på Mulernes Legatskole, der ligger i bydelen Vollsmose.

Vollsmose har den senste tid været udfordret af massiv smitte med corona og har i mange dage haft incidenstal i nærheden af 1.000 for bydelen alene. Selvom incidenstallet er faldet tirsdag, ligger det fortsat på 798,4, og det har gjort det usikkert, om bydelens smittetal kan få betydning for genåbningen af resten af Odense.

Man har lyttet nu og handlet fornuftigt med at gå fra dør til dør. Hvis man bruger de værktøjer, man har nu, så kan det godt lade sig gøre at få smitten ned Morten Sodemann, overlæge, indvandremedicinsk klinik, OUH

Tvangstest af beboerne blev stemt ned mandag aften, men spørgsmålet er, om man skal indføre mere isolation, flere test eller andre tiltag i Vollsmose - eller genåbne bydelen på lige fod med resten af kommunen.

Det blev tirsdag aften debatteret i en høring på TV 2 Fyn af blandt andet borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V), professor i virologi Allan Randrup Thomsen og overlæge på indvandremedinsk klinik ved OUH, Morten Sodemann.

Dør til dør fungerer

Siden smitten for alvor eksploderede i Vollsmose for knap halvanden uge siden, er godt 8.000 beboere i bydelen blevet testet i ét af de otte testcentre eller via to-go test uden for opgangene eller på gaden.

Ifølge borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S) skal der stadig være opmærksomhed på smitten i Vollsmose. Det siger han under høringen.

- Det er glædeligt, at genåbningen kan fortsætte som planlagt i Odense, og at smitten er faldet i Vollsmose. Vi skal have fundet de smittede, isolere og få brudt kæden, siger han.

Vent en uge i Vollsmose

Står det til Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet, er det en smule for tidligt at åbne helt op for Vollsmose.

- Jeg synes godt, at man kunne have ventet med genåbningen i Vollsmose uden at stigmatisere området og beboerne. Det har man gjort i andre områder. Man burde have ventet en uge, så vi ikke risikerer, at smitten spreder sig til andre dele af Odense, siger han.

Morten Sodemann, der er overlæge på indvandremedicinsk klinik på OUH, mener dog ikke, at man skal lukke bydelen helt ned.

Vi skal ned på samme niveau som i resten af Odense. Ellers kan genåbningen i Odense forsvinde mellem hænderne på os Christoffer Lilleholt (V), by- og kulturrådmand, Odense Kommune

- Man har lyttet nu og handlet fornuftigt med at gå fra dør til dør. Hvis man bruger de værktøjer, man har nu, så kan det godt lade sig gøre at få smitten ned, fastholder han.

- Skolerne bør forblive lukket

For Laura Christophouro er der ingen tvivl om, hvad hun ønsker.

- Jeg misunder det rigtig meget, at nogen må komme tilbage. Jeg ville ønske, at vi var en af de skoler, der må åbne. Og det håber jeg, at vi må, siger Laura Christophouro.

Laura Christophouro håber, at hun snart kan vende tilbage til skolen.

Men står det til by- og kulturrådmanden i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V), skal Laura Christophouro og de andre elever på Mulernes Legatskole gerne fortsætte onlineundervisningen lidt endnu.

- Smittetallet er fortsat alt for højt i Vollsmose, og derfor bør skolerne være lukket indtil smitten er under kontrol, mener Christoffer Lilleholt, der synes, at indsatsen i Vollsmose skulle være starte langt tidligere.

- Vi skal ned på samme niveau som i resten af Odense. Ellers kan genåbningen i Odense forsvinde mellem hænderne på os, fastslår rådmanden.

