Underholdning til coronaramte: Penge til pigegarde, sjippetov og skattejagt

300.000 kroner.

Så mange penge har Odense Kommune fordelt til 17 forskellige projekter, der støtter de borgere i Odense Kommune, der er hårdest ramt af corona-krisen.

Blandt aftagerne af puljen finder man både Red Barnet Odense, der vil støtte udsatte børn og familier, Boldklubben B1913, der vil bruge pengene på en banko-livestream og Netværk For Selvmordsramte(NEFOS), som tilbyder telefonisk rådgivning.

Foreningerne

Netop støtten til NEFOS udgør puljens største post. Netværket står til at modtage 59.000 kroner fra kommunen, så de kan fortsætte deres rådgivning til selvmordstruede telefonisk.

Pigegarden har fået bevilliget 24.000 kroner af Odense Kommune. De penge skal bruges til at arrangere 12 udendørs koncerter ved plejehjem rundt omkring i Odense. Det skal skabe glæde og adspredelse i en hverdag, hvor de ældre ikke har samme mulighed for at få besøg som normalt.

- Det betyder rigtig meget. Vi mister penge, fordi vores ture bliver aflyst, så det er plaster på såret. Men det vigtigste er, at vi kan få nye opgaver, og vi trænger bestemt til at komme ud og spille igen, siger formanden for Odense Pigegarde Rikke Mørk Hartmann.

Derudover har foreningen BørneBasket Odense modtaget 9.000 kroner til at købe basketbolde og sjippetove, som de deler ud, så de kan lave aktiviteter online med børnene.

- Børnene har fået taget deres hobby fra dem. Vi kan nu være med til at sikre, at de ikke sidder alene. Når de deltager i træningen online kan de både bevare deres nuværende relationer og måske skabe nye, siger Louise Bergholdt, der er træner ved BørneBasket.

Familieforeningen Skt. Klemens, der arbejder for udsatte børnefamilier har fået 4.000 kroner, så de kan lave skattejagt for børnene.

- Vi kan lave arrangementer på en anden måde, end vi plejer. Når vi laver skattejagt, kan vi holde den afstand, vi skal, og det betyder, at flere kan komme ud. Vores målgruppe har i høj grad brug for, at der sker noget, siger Sonny de Neergaard fra Familieforeningen.

