Underleverandør snød medarbejdere på statens prestigebyggeri

Mens NCC har bedt om en rigtig god forklaring fra Århus-firmaet Vognsen og Co. på deres brug af underleverandører til gipsarbejdet på landets største træhus, WoodHub, ved Odense Havn, dukker nye sager op.

Som TV2 Fyn kunne fortælle torsdag, er firmaet PMG Byg i weekenden forsvundet fra byggepladsen med fagretslige krav på over en million kroner i kølvandet.

Alene på Odense arbejdspladsen har 3F krav mod firmaet på over 100.000 kroner.

Kravene dækker over manglende løn og uoverensstemmelse mellem de mennesker, der er på arbejdspladsen, og dem firmaet officielt har registreret i CVR-registret.

I søgelyset tidligere

Vognsen og Co. skal nu redegøre overfor hovedentreprenøren NCC for forholdene hos PMG Byg, der ikke længere svarer på henvendelser.

Men allerede i efteråret 2023 var andre af Vognsen og Co.'s underleverandører i myndighederne søgelys.

Det fremgår af en analyserapport fra Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler, som TV2 Fyn har fået aktindsigt i.

Af sagen fremgår at to polakker aldrig nåede at få løn for deres arbejde på byggepladsen, hvor de var i seks uger.

Skumle kontrakter

Alt i alt har kontrolenheden opgjort polakkernes tilgodehavende til godt 141.000 kroner.

De var ansat under ret spegede forhold, fremgår det.

De blev oprindelig ansat hos Vikar Invest, senere tilbudt arbejde i Lilje Byg, men på deres ansættelsesbevis stod der Design By HB Aps.

Under deres arbejde for Design by BH modtog de ikke løn eller lønsedler, hedder det i tilsynets analyserapport.

De to polakker monterede døre, arbejdede med gipsvægge og træarbejde.



Forsøgte at få løn med ud af landet

De havde modtaget 20.000 kroner på deres konto, hvilket kan indikere "sort arbejde", skriver kontrolenheden.

Efter seks måneder forlod polakkerne Danmark og forsøgte forgæves at få den manglende løn ud af deres arbejdsgiver.

Kontrolenheden opfordrede Bygningsstyrelsen til at undersøge, om andre medarbejdere heller ikke har fået deres retmæssige løn.

I alt havde polakkernes firma 10 ansatte.

Samtidig konstaterer man, at kontrakten mellem NCC og Bygningsstyrelsen formentlig er misligholdt.

Nyt møde

I april måned i år var kontrolenheden igen på arbejde på byggepladsen i Odense.

Med til mødet var NCC, Vognsen og Co. og Vognsens underleverandører Lilje Byg og Design By HB.

Her enedes parterne om, at der skulle efterbetales 23.000 kroner i feriepenge, pension og søn- og helligdages-betaling til to polske medarbejdere.