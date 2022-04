Underskuddet vokser på Leans arbejde: - Jeg håber virkelig, det fortsætter

Hun håber, at Marie Repten bare er én ud af en lang række kunstnere, der kan samles på havnen, så området kan forvandles til et kollektiv for kunsthåndværkere.



- Jo mere aktivitet man kan have under samme tag, jo mange flere spændende opgaver er der, som man kan ligge i hænderne på folk, der måske er lidt på kanten af arbejdsmarkedet, fortæller direktøren for Odense Glasværk.

- Så jo mere gang i den, der er her, jo flere kan vi integrere.

Thit Juul Madsen drømmer om, at en af de næste kunstnere kan være en keramiker, guldsmed eller graffitimaler.

