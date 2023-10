Undersøgelse af Kansas: Flere medlemsregistre, slettede filer og ingen tegn på it-problemer

Forholdene i det kriseramte spillested i Odense er i gang med at blive undersøgt af et advokatfirma, efter at det i maj kom frem, at Kansas City havde modtaget halvanden million kroner for meget i støtte.

Af en status på advokatundersøgelsen, som By- og Kulturforvaltningen satte i gang i juni i år, og som TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af, står der:

- Det er alene den forhenværende direktør, der har været involveret i de fejlagtige indberetninger af medlemsopgørelser til Odense Kommune.

I maj kom det frem, at Kansas City havde indberettet, at 80-90 procent af foreningens omkring 300 medlemmer var under 30 år. Dermed var foreningen berettiget til folkeoplysningsmidler fra Odense Kommune på omkring to millioner kroner.

Virkeligheden var dog, at det kun var 10-20 procent af medlemmerne, der var under 30 år, og dermed havde Kansas City uberettiget modtaget omkring 1,5 millioner kroner for meget i støtte, og var pludselig truet af konkurs.

Fik ekstraordinært tilskud

Thomas Aarup forklarede i foråret, at fejlen hang sammen med it-fejl.

- Systemet kan lave nogle faldgrubber, som man ikke er opmærksom på, sagde daværende direktør til TV 2 Fyn i maj i år.

Afdelingschef, Martin Petersen fra By- og Kulturforvaltningen, konkluderede, at der ikke var tale om en bevidst handling.

- Vores konklusion er, at der er tale om en menneskelig fejl kombinereret med en systemfejl, der gør, at vi er i denne ulykkelige situation for Kansas City og Odense Øvelokaleforening, lød det fra afdelingschefen i maj.

Sagen betød dog, at Thomas Aarup blev afskediget som direktør, og bestyrelsesformand Lise Junker-Nielsen trak sig fra sin post.

I juni besluttede Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale, trods det massive underskud, at bevilge Kansas City et ekstraordinært tilskud på 1,5 millioner kroner. Dermed undgik spillestedet konkurs.

- Det er vigtigt for os, fordi alle de musikere skal have et sted at spille. Og hvis vi lukker det ned nu, er jeg bange for, at vi ikke har et spillested før om fem-seks år. Det vil tage tid at bygge op igen, sagde Claus Skjoldborg Larsen (S), der er medlem af By- og Kulturudvalget i Odense Kommune i juni.

Både Venstre og Konservative var imod at bevilge flere penge til det konkurstruede spillested.

Forskellige medlemslister

Focus Advokaternes foreløbige undersøgelser, som By- og Kulturudvalget behandlede i onsdags, peger på en række problemer hos Kansas City.

De oplysninger om medlemmernes alder, som foreningen brugte, da de søgte om folkeoplysningsmidler, fremgår ikke på nuværende tidspunkt af foreningens eget medlemssystem. Listen som Kansas City har brugt i sin ansøgning til Odense Kommune, stammer fra 2017.



Advokaten har også fundet medlemsregistreringer, som Kansas City har sendt til ORA-ungdom, der er en landsorganisation for alle rytmiske amatørmusikere. Heller ikke disse oplysninger om medlemmerne, stemmer overens med de oplysninger foreningen har brugt, da de søgte Odense Kommune om folkeoplysningsmidler.

Rapporten konkluderer, at der ikke er ”konstateret fejl i medlemsoplysningerne andre steder end i indberetningerne til Odense Kommune”, og ”at der ikke er belæg for, at fejlindberetningerne til Odense Kommune skyldes de påståede fejl i IT-systemet Podio.”

Bortkomne dokumenter

Selvom Thomas Aarup blev fyret som direktør sidst i juni, havde han stadig sin gang i foreningen sommeren over.

I statusrapporten står der:

- Den forhenværende direktør var fortsat på kontoret frem til 31. august 2023. Først bagefter fik advokaten adgang til en række vigtige informationer.

- Centrale oplysninger og filer er bortkommet fra foreningen drev, men forsøges genskabt eller fremfundet ved hjælp fra foreningens tilbageværende ansatte.

Statusrapporten konkluderer også, at der ikke har været reelt bestyrelsesarbejde i Kansas City, og at bestyrelserne for Kansas City og Øvelokaleforeningen intet har gjort, og har fralagt sig alt ansvar.

Den nuværende formand for Kansas City vil ikke kommentere på undersøgelsen, før der forelægger en endelig rapport. Kritikken af, at bestyrelserne har fralagt sig alt ansvar, kan han dog ikke genkende.

- Det er ikke et scenarie, jeg kan genkende. Min vurdering er, at bestyrelsen har taget det fulde ansvar på sig det seneste halve år og handlet ud fra de bedste muligheder, de har stået med. Derudover har vi haft et godt samarbejde med By- og Kulturforvaltningen, om at finde de bedste løsninger på problemerne, siger formand for Kansas City, Jesper Bøggild-Christensen.

Claus Skjoldborg Larsen, der var med til at bevilge 1,5 millioner kroner til Kansas City før sommerferien, ønsker heller ikke at medvirke i et interview, men har fremsendt en skriftlig kommentar.

- Jeg vil gerne stille op, når advokatundersøgelsen er færdig og offentligt tilgængelig. Trods den åbenlyse rodede situation hos Kansas City, har vores fokus konstant været at sikre, at dem der bruger øvelokalerne, fortsat har et godt tilbud, skriver Claus Skjoldborg Larsen.

Gæld til halsen

Odense Kommune har også fået advokatfirmaet Kromann Reumert og revisionsfirmaet BDO til at kulegrave økonomien hos Kansas City.

Denne undersøgelse viser, at Kansas City igen er i overhængende fare for at driften ikke kan videreføres. Det ekstraordinære tilskud, som flertallet i byrådet bevilligede i juni, er stort set væk, og hvis der ikke bliver tilført 900.000 kroner, er der ikke midler til drift i november.

Det ekstraordinære tilskud er blandt andet gået til en fratrædelsesgodtgørelse på 900.000 kroner til Thomas Aarup.

Spillestedet har samtidig fået ophævet sin kassekredit, har ikke betalt afdrag på sit realkreditlån og der er påpeget en række fejl vedrørende afregninger af moms og bilag.



Rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell (K) ønsker ikke at kommentere den kritiske situation for Kansas City før sagen er offentlig.



Heller ikke den tidligere direktør Thomas Aarup ønsker at kommenterer statusredegørelsen.

- Jeg kan desværre ikke udtale mig, da der er lavet en fratrædelsesaftale imellem Kansas City og mig. Og jeg ville meget gerne vente med at udtale mig, til der foreligger en rapport, skriver han til TV 2 Fyn.