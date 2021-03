Undersøgelse af religiøse råd: - Det er alvorlig læsning

Efter en konkret sag, hvor et såkaldt religiøst råd efter sigende havde blandet sig i en skilsmissesag, satte Odense Kommune gang i en undersøgelse.

Det er hovedrystende, at mænd på baggrund af en religiøs autoritet går ind og blander sig Peter Rahbæk Juel, borgmester (S), Odense

Men da undersøgelsens resultat fredag blev fremlagt, viste den, at sådanne råd har eksisteret, men altså ikke gør det længere. Alligevel er borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ikke overbevist.

- Jeg føler mig faktisk overbevist om, at de eksisterer. Men efter rapporten er jeg også overbevist om, at det ikke er sådan, at man lige kan finde en hjemmeside og sige: Her er det, det religiøse råd, siger han.

Alvorlig læsning

Undersøgelsen blev sat i gang, efter det kom frem, at en skillsmosekontrakt underskrevet af Vollsmose-imamen Abu Bashar blandt andet dikterede, at en kvinde skulle betale 75.000 kroner til sin eksmand for at lade sig skille.

Læs også Odense-imam stod bag: Skilsmissedokument afslører sharialov i Vollsmose

I undersøgelsen lyder det, at der i stedet for et råd er tale om tre centrale imamer, der hver for sig optræder som konfliktmæglere i vanskelige sager.

- Det er hovedrystende, at mænd på baggrund af en religiøs autoritet går ind og blander sig i for eksempel skilsmisser. Det er alvorlig læsning, synes jeg, siger borgmesteren.

For stort fokus på imamerne

Roya Moore, der er formand for Rådet for etniske minoriteter, mener, at den type situationer er dybt problematisk. Men hun tror ikke, at løsningen findes i at fjerne det enkelte råd eller den enkelte imam.

Læs også Kommune kan ikke finde beviser på religiøse råd

- Der er nogle, der har ekstremt behov for at henvende sig til nogle religiøse overhoveder for at få hjælp til at blive skilt islamisk. De her imamer bliver ved med at eksistere i vores samfund, vi kan ikke fjerne dem. Fjerner vi dem, kommer der nogle nye, siger hun.

Roya Moore mener, der skal mindre fokus på imamerne og mere på de kvinder, det hele handler om.

- Hvad med at vi går en tak dybere og kigger på, hvorfor der er en gruppe borgere i vores samfund, der har lyst til eller insisterer på at benytte sig af de her religiøse overhoveder. Hvad er det, der sker i deres integration?

Kun en indledende undersøgelse

For Odenses borgmester slutter det da heller ikke her. Og han ser med stor alvor på undersøgelsen.

- Den er en indledende undersøgelse, og jeg synes, den kalder på, at det er noget, vi skal beskæftige os noget mere indgående med, siger Peter Rahbæk Juel.

- Når man bliver skilt, er der kun én lovgivning, der gælder, og det er den danske. Der må ikke være nogen parallelle strukturer eller nogen, der misbruger deres autoritet til at presse andre. Der en negativ social kontrol, og det er det, vi skal til livs.