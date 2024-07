Grøn Koncert er i fuld gang med deres årlige turné landet over, og fredag bliver det fynboernes tur, når festivalen rammer Dyrskuepladsen i Odense 26. juli.

Men selvom du måske allerede har udtænkt en plan for, hvordan du skal komme til og fra festivalpladsen, så kan det være en god ide at have et godt overblik over de forskellige transportmuligheder, hvis du skulle få en øl for meget indenbords.