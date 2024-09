Undren over gyldent håndtryk: - Man kan ikke både sige op og få penge med

Kan man selv sige op og stadig få 18 måneders fuld løn med sig svarende til et samlet beløb på 1,3 millioner kroner?

Det er det helt store spørgsmål, efter den nu tidligere skoleleder på Agedrup Skole, Christian Gantzhorn Hovendal, på Facebook, Linkedin og Aula bekendtgjorde, at fratrædelsen var hans egen beslutning.

- Det er således helt og holdent min beslutning at gå fra nu, skrev Christian Gantzhorn Hovendal mandag på Linkedin og Facebook.

Fratrædelsen sker i kølvandet på, at rådgivningsvirksomheden Deloitte i sidste uge kritiserede skolens ledelse for at have svigtet de ansatte.

Et eksternt kig på Agedrup Skole blev bestilt i marts af Børn- og Ungeudvalget efter et forløb, der startede med, at 113 forældre på skolen sendte et underskrevet bekymringsbrev. De mente ikke, at skolen ikke i tilstrækkelig grad havde handlet på det, de kaldte "uacceptabel adfærd begået af nogle af skolens elever", som blandt andet medbragte knive, krænkede seksuelt og indtog alkohol og stoffer i skoletiden.