Ung industritekniker tager over: - Snakken på mit job skal ind på Christiansborg

En 24-årig industritekniker er nu klar til at starte sin vej ind mod Folketinget.

Mandag aften afholdt Socialdemokratiet i Odense Sydkreds nemlig et virtuelt repræsentantskabsmøde, og her blev der enstemmigt bakket op om den 24-årige Thomas Skriver Jensen som Socialdemokratiet i Odense Sydkreds' folketingskandidat.

- Jeg er enormt stolt over den tillid, kredsen har vist mig. Det betyder meget for mig, at min kreds tror på mig, og deler visionen om, at Fyn trænger til en ung faglig stemme på Christiansborg, siger Thomas Skriver Jensen i en pressemeddelelse.

Til dagligt arbejder Thomas Skriver Jensen som industritekniker i udviklingsafdelingen på Broen A/S i Assens, og han er valgt netop fordi han er faglært.

Pakker madpakken hver dag

I Folketinget sidder der nemlig kun få personer med en faglig uddannelse, og zoomer man ind på Socialdemokratiet på Fyn, så har de ingen faglærte folketingskandidater - før nu.

- Det betyder meget for mig, at folk ude på arbejdspladserne kan spejle sig i mig. Jeg står op hver morgen, pakker madpakken og kører hjemmefra inden solen er stået op, jeg har ikke brugt 10 år i ungdomspolitik, siger Thomas Skriver Jensen.

- Men jeg brænder virkelig for, at løfte de snakke vi har på min arbejdsplads ind på Christiansborg, og sørge for at flere kan se deres problemer blive taget alvorlig.

Thomas Skriver Jensen overtager posten som folketingskandidat efter Alexander Grandt.