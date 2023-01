Ung mand anholdt for to væbnede røverier

En 20-årig mand fra Odense skal nok finde sig en anden levevej end at begå sig som røver.

Torsdag aften forsøgte manden at begå væbnet røveri mod Netto på Grønløkkevej i Odense, men det gik ikke som planlagt.

- Vi får anmeldelsen klokken 19.23, at en mand med en pistol har forsøgt at true sig til et udbytte, men det lykkes ikke, fortæller vagtchef Peter Vestergaard fra Fyns Politi.

Det mislykkede røveri afskrækkede tilsyneladende ikke røveren, for minutter senere, da politiet er på vej til Netto på Grønløkkevej, får de endnu en anmeldelse om et røveri. Denne gang mod Aldi på Roersvej ikke langt fra Netto.

- Vi kører derhen, og der anholder vi røveren, fortæller vagtchefen.



Venter på grundlovsforhør

Den 20-årige truede begge gange med en såkaldt hardballpistol, der skyder med små, hårde plastikkugler.

- Det gør ikke nogen forskel. Forurettede, der udsættes for et røveriforsøg, kan ikke umiddelbart skelne mellem sådan en pistol og et rigtigt våben i situationen, siger vagtchefen.

Manden sidder fredag på politigården i Odense. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af fredag, hvor han bliver sigtet for dobbelt væbnet røveri.