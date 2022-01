Ung mand sigtet for trusler på livet efter skudepisode i Vollsmose

I alt otte personer blev anholdt i forbindelse med onsdagens skudepisode.

Allerede natten til torsdag oplyste Fyns Politi, at de fleste anholdte var blevet løsladt, og at der kun var to personer, som fortsat var tilbageholdt.

Den ene - den 20-årige mand - blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag klokken 14. Manden er sigtet efter straffelovens paragraf 266 om at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd ved at true med at foretage en strafbar handling.

Manden nægter sig skyldig.

Vollsmose-gruppering på kane med gruppering på Nyborgvej

Det er forskellige grupperinger i Odense, der har været involveret i onsdagens skudepisode i Vollsmose.

- Jeg vil betegne situationen som lidt anspændt. Vi har haft flere episoder med skyderi i og omkring Vollsmose inden for de seneste par måneder. Det er også årsagen til, at vi har en visitationszone, som er blevet forlænget i tre omgange, siger Jack Liedecke.

Politiet holder særligt øje med to grupperinger.

- Den ene holder til i Vollsmose, og den anden holder til uden for området, den såkaldte Nyborgvejsgruppering. De er på kant med hinanden, forklarer politikommissæren.

Kan beboerne føle sig trygge i Vollsmose?

- Vi har sat massivt ind med ekstra patruljer i området for at være hurtigt på stedet, så jeg mener godt, at man kan færdes trygt i Vollsmose i øjeblikket, siger Jack Liedecke.

Visitationszonen i Vollsmose ophører 18. januar, men den kan blive forlænget endnu en gang.