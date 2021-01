Ung mand stukket i låret: Politiet er massivt til stede i Vollsmose

Politiet massivt til stede i Odensebydelen Vollsmose, efter en ung mand fredag eftermiddag blev stukket i låret med en kniv.

Anmeldelsen kom kort før klokken 13. Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til TV 2 Fyn.

- Vi har haft en gut derude, der var blevet stukket i det ene ben i centeret i Vollsmose. Han har været på skadestuen, hvor man kunne konstatere, at der var tale om et kødsår, der ikke har ramt nogle vitale dele, siger han.

Den forurettede er en 24-årig mand, og politiet kender endnu ikke gerningsmandens identitet.

- Vi arbejder på at finde ud af, hvem gerningsmanden er, men holder kortene tæt til kroppen lige nu. Om det er banderelateret, eller om det er nogen, der har været uenige om noget, ved jeg ikke endnu. Nogle gange er det svært at få oplyst, hvad der er foregået, siger vagtchefen.

Holder øje med gengældsaktion

Flere timer efter episoden er politiet fortsat massivt til stedet, oplyser Hans Jørgen Larsen.

- Lige nu kører vi bare rundt og holder øje med, om der skulle komme en gengældsaktion. Det er også for at skabe tryghed for de andre beboere i området, siger han.

Derudover stod der tidligere betjente ved Odense Universitetshospital.

- Når det er nogen fra Vollsmose, gearer vi lige en tand op. For hvis det viser sig at være anderelateret, kan der dukke nogen op der. Så vi kører derud for at skabe tryghed - også for personalet, siger vagtchefen.