Ung mor gjorde søn syg: Følte tryghed på sygehuset

En ung mor, der gjorde sin søn syg og opdigtede symptomer, følte tryghed, når hun kom på sygehuset med sin lille søn.

Læs også Erkender delvist mishandling: Ung mor ønsker stadig frifindelse

Hun forklarer i Retten i Odense, at hun ønskede at blive på hospitalet.

- Det var det eneste sted, jeg var tryg ved at være, siger moren.

Den 24-årige mor er tiltalt for at have mishandlet sønnen, der ifølge tiltalen blev udsat for unødvendige behandlinger. Hun erkender sig delvist skyldig.

Moren skal have opdigtet symptomer gennem cirka et år, og hun afleverede urinprøver fra drengen, som hun blandede med gammel inficeret urin.

Det hele kulminerede 26. maj sidste år, hvor den da toårige dreng fik blodforgiftning og septisk chok, efter at moren havde tilført inficeret urin i hans blodbaner.

Urinen tilførte hun gennem et drop, som læger på Aarhus Universitetshospital havde anlagt.

Septisk chok er en livstruende tilstand, hvor hjertet ikke kan levere tilstrækkelige mængder iltet blod til kroppens organer.

Men den nu 24-årige mor havde ikke forestillet sig, at den lille dreng ville blive så dårlig. Det forklarede hun i et grundlovsforhør sidste år, men hun ønskede ikke at fortælle mere om det i retten torsdag.

Men forklaringen fra retsmødet sidste år blev læst op:

- Hun regnede med, at han ville blive lidt utilpas og få feber, men drengen (navn slettet, red.) blev væsentligt dårligere. Hun fortalte ikke, hvad hun havde gjort, fordi hun ikke kunne få det sagt.

Selv efter at drengen fik septisk chok, blandede hun igen urinprøver, så det så ud, som om drengen var syg.

En uge senere - 3. juni - blev hun anholdt, efter at personale fik en mistanke om, at hun puttede noget i sønnens drop.

Anholdelsen var en lettelse.

- Jeg tror, at det var en lettelse, for jeg vidste jo godt, at det, jeg gjorde, var meget forkert og ikke godt for ham. Så det var en lettelse, at nogen stoppede det, siger den 24-årige kvinde.

Moren har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet, men har stadig samvær med sønnen. Siden fængslingen har drengen ikke haft særlige sygdomme.

Ifølge en mentalundersøgelse opfylder kvinden kriterierne for syndromet Münchhausen by proxy, der er en lidelse, hvor en omsorgsperson påfører et barn symptomer eller skader.