Unge frygter svamp: - Det kan ikke være rigtigt

Fugten samler sig i dråber og driver ned ad væggene på Rasmus Rask Kollegiet.

Her har emhætterne i flere år været tilsluttet et ventilationssystem, som kun er tændt tre gange om dagen. Det er frustrerende for beboerne, der må finde sig i en høj luftfugtighed i køkkenerne, når de kokkerer.

- I stedet for at suge dampen til sig, sætter den sig bare på emhætten og kondenserer, så det til sidst drypper ned i gryderne igen, siger Mathias Larsen, der har boet på kollegiet i to et halvt år.

Selv når han kan tænde sin emhætte, har den kun samme ventilation som på badeværelset.

- Når jeg tænder for min emhætte sker der ikke nødvendigvis noget som helst. Den tænder ikke ligesom andre emhætter, der suger luft, forklarer han.

Kan have konsekvenser

På trods af at nogle aldrig vil opleve helbredsmæssige gener på grund af manglende udluftning, kan det for andre give alvorlige problemer på længere sigt.

Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg bliver nødt til at skulle åbne mine vinduer i hele huset for at få fugt og potentielt svamp, bare fordi jeg skal have mad Mathias Larsen, beboer på Rasmus Raskkollegiet

Det forklarer miljørådgiver Hector Diaz, der arbejder for rådgivningsfirmaet OBH-gruppen.

- Emhætten skal jo fungere, fordi man skal nedsætte de stoffer, der kan frigives i luften. Også fugten for den sags skyld, som kan påvirke helbreddet negativt, siger han.

Manglende udluftning og høj luftfugtighed kan give alt fra irritation af hud og slimhinder til allergiske reaktioner. Det er noget, Mathias Larsen frygter. Alligevel er han ked af at skulle åbne sine vinduer for at lufte ud - særligt i vinterhalvåret, hvor det er både koldt og dyrt.

- Det er bare generelt koldt indenfor, hvis man skal åbne vinduerne fire gange om dagen, siger han.

Beboere må betale

Ib Christensen, der er den tekniske chef for kollegieboligselskabet, som bestyrer Rasmus Rask Kollegiet, har ikke ønsket at stille op til interview.

I stedet skriver han i en mail til TV 2/Fyn, at der muligvis kan opnås tilladelse til at udskifte emhætterne med nogle, beboerne selv kan tænde og slukke. Det er bare beboerne, der skal tage beslutningen og betale regningen.

- Ved emhætte med egen motor kan ventilationen ikke være sammenkoblet med ventilation i badeværelserne. Det er således teknisk muligt at ændre emhætterne, men udgiften står næppe mål med resultatet. Dette er en beboerbeslutning, da udgifterne vil blive pålagt huslejen jævnfør gældende regler, skriver han i mailen.

Det er Mathias Larsen med på, så længe det ikke bliver alt for dyrt. På nuværende tidspunkt bliver han som beboer bedt om at lufte ud fire gange om dagen.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg bliver nødt til at skulle åbne mine vinduer i hele huset for at få fugt og potentielt svamp, bare fordi jeg skal have mad, siger han og fortsætter:

- Så ville man bare ønske, ventilationen fungerede.