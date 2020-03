Unge fynboer sendt til Ghana: - Vi har set ting, man ellers kun kan forestille sig

Veje, der kun består af rødt sand.

Små børn, der løber frit uden opsyn fra voksne.

Huse uden tage.

- Vi har set ting, man ellers kun kan forestille sig, at man skulle læse om, siger gymnasieeleven Jacob Feldborg Andersen.

Sammen med Marie Kirstine Lund og fire andre gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense har han tilbragt det meste af januar i en lille, ghanesisk landsby.

Formålet med opholdet var at optage en podcast, der skal fortælle danske unge om leveforholdene i det vestafrikanske land. Men den lille delegation af danske gymnasieelever kom hjem med meget mere end lydoptagelser.

- Det var mennesker, der levede i en form for absolut fattigdom, fortæller Jacob Feldborg Andersen.

Den medstuderende Marie Kirstine Lund supplerer:

- Det var tungt og hårdt at se, at der var nogen, der ikke havde et tag på deres hus. Eller boede seks mennesker på meget lidt plads. Jeg havde medfølelse med dem, men jeg blev også vred.

Bevæbnet med podcast-udstyr

De seks gymnasieelevers rejse var blandt andet finansieret af Udenrigsministeret, og de havde fået en klar opgave med fra Danmark:

Vælg tre af FN's verdensmål og fortæl, hvordan man kan komme tættere på at indfri de tre mål i et land som Ghana.

Derfor var de bevæbnet med podcast-udstyr, kameraer og notesbøger, da de ankom til den ghanesiske landsby.

- Vi valgte ligestilling, undervisning og økonomisk vækst som de mål, vi ville arbejde med, fortæller Jacob Feldborg Andersen.

- Og så handlede det ellers om at komme ned og se, hvad vi konkret kan gøre. Hvis vi for eksempel bygger et undervisningslokale, så koster det måske 30.000 kroner, men hvor mange kan ikke få en uddannelse ud af det, spørger han.

Jacob, Marie og fire andre gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense flyttede til Ghana i tre uger.

Har vi et ansvar?

De to elever fremhæver en række oplevelser, når de bliver spurgt til, hvad der har gjort mest indtryk på dem.

Mødet med en tiggende landsbyboer, der boede lige uden for deres hus. En skoleinspektør, der slog sine elever. Og badeforholdene, der var nærmest ikke-eksisterende, så bad og toilette foregik for åben gade kun skjult af en mur i skulderhøjde.

Efter de er vendt hjem til Danmark, og podcasten er produceret, håber de, at deres arbejde gør en forskel.

- Formålet er at formidle vores oplevelser til unge, så jeg håber, at der er unge, der vil høre den og blive klogere, siger Marie Kirstine Lund.

- Jeg håber, vi formidler det, så lytterne kan blive bare halvt så kloge, som vi selv blev.

Men har vi et ansvar for, hvad der sker i Ghana?

- Jeg synes, det er vigtigt at vide, at man har et ansvar overfor mennesker, der lever i den samme verden, som vi selv gør, svarer Jacob Feldborg Andersen.

Den færdige podcast-serie, som eleverne har produceret, har fået episodetitler som "I Ghana spiser de katte", "Jeg var skredet for længst" og "Kunsten at give til andre" og kan høres på Spotify her.