Unge skal klædes på til internettet, siger rådmand

Den bedste løsning er at klæde unge mennesker på til at gebærde sig på nettet og ikke at gå efter at forbyde sociale medier og sladdergrupper.

Sådan lyder det fra Odense Kommunes beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V). Han mener, at man ikke skal vente på et forbud af det sociale medie Telegram for at løse problemerne om de såkaldte sladregrupper.

Et forslag Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel luftede forleden.

Christoffer Lilleholt mener til gengæld, at kommunen selv skal være mere til stede på de sociale medier. Og at kommunen skal sørge for at klæde de unge bedre på og møde dem, når de færdes på de omdiskuterede medier. Der er blandt andet sat SSP-medarbejdere på tjenesten Telegram som et forsøg fra Odense Kommunes side.



- Det her er noget, der skal tages afstand fra. Det skal ikke likes og deles, men i stedet lukkes ned ved, at man lærer unge selv at reagere fornuftigt.