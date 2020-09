Ungefestival i Odense aflyst i sidste øjeblik

Årets studiestartsfestival Generator er aflyst. Det oplyser We Celebrate Odense, der står bag festivalen, til TV 2 Fyn.

Aflysningen sker på baggrund af de seneste dages stigning i antallet af smittede studerende i Odense, fortæller festivalleder Tine Nyland Østergaard i en pressemeddelelse.

- Med den nuværende alvorlige udvikling med stigende smittetal blandt byens studerende er det Styrelsen for patientsikkerhed og Odense Kommunes klare anbefaling, at Generator ikke afholdes, står der i meddelelsen.

Festivalen skulle have fundet sted fra 3. til 5. september.

Meget berørte af situationen

Ifølge Tine Nyland Østergaard har festivalen gennem hele planlægningsfasen været opmærksom på at efterleve myndighedernes krav.

Vi er meget berørte af situationen og er kede af at aflyse så kort før start Tine Nyland Østergaard, festivalleder

- Vi havde til det sidste håbet på kunne gennemføre Generator med de planlagte forholdsregler, men vi følger naturligvis de nye anbefalinger og aflyser Generator. Vi er meget berørte af situationen og er kede af at aflyse så kort før start, siger hun i meddelelsen.

Formanden Anja Følleslev fortæller, at tanken om, at det kunne ende i en aflysning strejfede hende, da Aarhus Festuge aflyste. Men hun regnede alligevel ikke på, at det ville blive en realitet for Generator.

- Det var en utopisk mulighed, som vi ikke håbede ville ske for os, siger hun.

Prøver at sikre fremtiden

Generator er nu i gang med at kontakte berørte leverandører og sponsorer for at forsøge at minimere tabet.

I samarbejde med Odense Kommune, arbejdes der derudover på at Generator sikres i fremtiden.

For nu vil gæster kunne få deres billet refunderet via Ticketmaster, lyder det.