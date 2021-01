Ups! Lilleholt laver klippe-kiks

Det gik ikke så godt for den fynske venstremand og folketingspolitiker Lars Chr. Lilleholt, da han søndag ikke kunne holde sit morgenhår ud.

Hans hår er ligesom så mange andre danskeres blevet længere end normalt, fordi landets frisørsaloner er lukket ned på grund af corona-restriktioner.

- Forsøgte i morges med en hjemmeklipning, det gik desværre ikke for godt ..., skriver Lars Chr. Lilleholt på Facebook.

Her har han lagt et billede ud af sit klippe-kiks. Og kønt ser det ikke ud. Med maskinklipperen i hånden vender politikeren siden til, og her kan man se, at indstillingen på maskinen var tættere på kronraget end på et egentlig forsøg på en frisure.

- Heldigt at de fleste møder er online, konstaterer Lars Chr. Lilleholt.

Han sender samtidig et håb om, at landet snarest vil åbne igen, så blandt andre frisørerne igen kan få lov til at tage saksen i hånden.

- Og gøre deres arbejde som jeg tydeligvis ikke kan, skriver Lars Chr. Lilleholt.

Han slutter sit opslag op med at ønske en god søndag, og håber samtidig på dansk guld ved VM i håndbold.

