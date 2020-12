Usædvanligt mange hærværk på Fyn: - Nogen må have set noget

Et utal af sager om hærværk mod butikker og private hjem har den seneste tid præget særligt Odense og forstaderne omkring.

Fælles for dem alle er, at der om natten er blevet smadret ruder med enten store sten eller fliser. Det skaber utryghed, og det har fået et af ofrene til at henvende sig til TV 2 Fyn.

Butiksindehaver Kjeld Svendsen har selv fået to ruder knust, og ifølge politiets døgnrapporter løber det op i mere end 20 hærværkssager. Så nogen må have set noget, mener han.

- Jeg synes, det er vigtig at kigge på sagerne samlet, for der må være nogen, der i løbet af natten har set en bil - der kører ikke så mange på det tidspunkt. Det ville være godt, hvis nogen fortalte det til politiet, hvis de har set noget, siger ejeren af Sambo Møbler i Vissenbjerg.

- Det er jo mere end én sten hvert sted, og det er de her store granitsten, så det må være en stor bunke, vedkommende har kørt rundt med.

- Anmelder vågner ved, at en rude blev knust

Mellem 11. og 14. december er der registreret 23 tilfælde i politiets døgnrapport. "Anmelder vågner ved at en rude blev knust med en sten", "frontrude knust med to store brosten" og "stort indgangsparti i glas smadret med to fliser", lyder et uddrag af rapporten.

Så er vi jo bare heldige, at det kun har været døde ting denne gang Kjeld Svendsen, indehaver af Sambo Møbler, Vissenbjerg

Hærværket er udover Odense sket på adresser i Vissenbjerg, Søndersø, Morus, Assens, Ullerslev, Blommenstlyst.

Og hos politiet er de da også opmærksomme på lighederne i de mange sager. Der bliver i øjeblikket kigget på dem med øje for, om der er tale om samme gerningsmand, oplyser Charlotte Nyborg kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi.

- Jeg kan fortælle, at vi efterforsker de mange hærværkssager også med henblik på, om der er en sammenhæng, siger hun.

Stenkastersagen fylder

Hos Fyns Politi har der været ekstra fokus på episoder med stenkast i området omkring Odense, efter en 30 kilo tung betonflise blev kastet fra en vejbro og dræbte en tysk kvinde i 2016.

Og sagen er da også tydelig i errindringen hos butiksindehaver Kjeld Svendsen.

- Jeg tænkte, nu har vi haft det med motorvejsbroen, hvor der blev smidt en sten ned, som ødelagde en familie. Det kunne jo være nogle fra samme personkreds, der kører rundt med stenene. Så er vi jo bare heldige, at det kun har været døde ting denne gang, siger han.

Stenen fra motorvejsbroen blev senere sporet til at stamme fra et område i Odense-forstaden Tarup. Desuden matchede dna-sporene fra stenkastene flere hærværkssager fra samme område.

Ifølge Fyns Politi er der dog ikke noget, der forbinder nattens hærværk med den fire år gamle sag.

- Vi har ingen formodninger om, at der er sammenhæng med de aktuelle sager og den såkaldte stenkaster-sag, siger Charlotte Nyborg.