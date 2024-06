Usædvanligt syn: Sjælden gæst boltrede sig i havnebassiner

Da Jon Gaarsmand søndag morgen klokken cirka kvart i otte var færdig med sin morgendukkert i Odense Havnebad, så han noget i vandet, der fangede hans interesse.

- Jeg kørte ud til fronten af Byens Ø ved det Nordatlantiske Hus. Så kan jeg se, at der kommer et marsvin rundt om hjørnet, og så svømmer det lige hen til mig, fortæller han.

Han observerer marsvinet i en ti minutters tid, hvorefter det svømmer over i det andet havnebassin over imod Åløkkeskoven.

Marsvinet har tilsyneladende hygget sig i havnebassinet et stykke tid, for klokken lidt over ni var Jon Gaarsmand dernede igen sammen med sin søn, hvor de også så marsvinet svømme rundt.

Marsvinet sluttede af med at svømme et par gange rundt om havnebadet, hvor det også var henne for at se nærmere på den nedsunkne H. C. Andersen statue.

- Det var ret fantastisk. Det er ret exceptionelt at se den i Odense Havn så tæt på, siger Jon Gaarsmand.

Han fortæller, at han sidste år så en sæl i havnebassinet. Han har set marsvin andre steder på Fyn, men det er første gang, at han har set et i havnebassinet ved Odense.