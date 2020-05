Usikker sommerferie: Bliver det Frankrig eller Danmark?

Aldrig har så mange fynboer haft så få ferieplaner. Uvisheden om en kommende grænseåbning er fortsat stor, og alle planlagte ferier i udlandet er sat på hold.

Det gælder også for familien Myhre Paulsen fra Odense. Den består af Christian og Sidsel og deres tre børn, Conrad på ni år, Norman på seks år og Evelyn på tre år. For familien er sommerferien sydpå vigtig, fordi den er lig med et afbræk fra en tætpakket hverdag med job, skole, fritidsaktiviter og alt, hvad der følger med et aktivt familieliv.

- Det er helt klart der, hvor vi lader batterierne op sammen med familien og oplever ting, som vi ikke kan opleve i Danmark, siger Christian Myhre Paulsen. Conrad på ni år er helt enig.

- Det er sjovt at opleve noget i udlandet. Men så kom corona, siger han dystert.

Sidsel Myhre Paulsen har dog ikke opgivet håbet om at komme afsted.

- Jeg lever lidt i fornægtelse og regner ikke med, at den er 100 procent lukket endnu, siger Sidsel Myhre Paulsen.

Fiskeri og shelters på Fyn

Familien er dog begyndt at overveje, hvordan deres sommerferie kan strikkes sammen i Danmark, hvis det ikke bliver Frankrig som planlagt. Sammen med børnene udforsker de blandt andet mulighederne for aktiviteter omkring Middelfart.

VisitLillebælt har nemlig udviklet et spil, hvor man kan swipe ja eller nej til for eksempel overnatning i trætoppene eller fisketur i Lillebælt. På den måde finder familien frem til en række oplevelser, der lyder tillokkende, hvis de må skyde en hvid pil efter Sydeuropa.

- Så kan I se alle de ting, som I har sagt ja til. Der var mange ting, som I gerne ville, siger Sidsel Myhre Paulsen til de tre børn på ni, seks og tre år. Se spillet her.

Væk fra matriklen

Familien er sikker på én ting: En ferie i Danmark skal holdes langt væk fra hjemmet. Det bliver ikke noget med at blive på matriklen og lave daglige udflugter. Ferie er nemlig lig med pause fra de daglige pligter, der er med hus og have.

Lige nu er mange sommerhuse dog stadig booket af blandt andet tyskere, som stadig ikke ved, om de kan kan komme afsted til Danmark. Men hvis udbuddet af ledige sommerhuse stiger, kan familien sagtens forestille sig at holde ferie i Danmark.

- Så pakker vi bilen og kører afsted til for eksempel vestkysten eller Skagen. Der er mange fantastiske steder i Danmark, som vi gerne vil vise børnene, for eksempel Råbjerg Mile fortæller Sidsel og Christian Myhre Paulsen.

Allerhelst Frankrig

Der er dog ikke tvivl om, at ferien sydpå til Frankrig stadig er nummer et på listen.

- Bliver grænserne åbnet, så kører vi, siger Sidsel Myhre Paulsen med stor overbevisning. Conrad er dog tvivlende: - Jeg tror det ikke, jeg er ikke helt hundrede, siger han.

Hele familien er dog enige om én ting: De håber.

- Man ved jo aldrig, smiler Sidsel Myhre Paulsen.

Sommeren vi aldrig glemmer

Denne uge sætter TV 2/Fyn fokus på den meget anderledes sommer, som vi alle sammen går i møde. Udlandsrejser er aflyst. De udenlandske turister bliver væk.

Er der noget, du undrer dig over, eller spekulerer på, vil vi meget gerne høre fra dig. Send dit spørgsmål til redaktionen via formularen, som du også finder på denne side.