Uskarpe OB vinder i VAR-drama mod AaB

I et sandt chancehav tog OB et stort skridt mod at undgå nedrykning fra Superligaen med en sejr på 1-0 mod AaB fredag aften.

På hjemmebane i Odense vandt det fynske mandskab på et mål af Bashkim Kadrii, men kort før slutfløjt fik AaB annulleret et mål for offside efter et VAR-tjek.

Sejren burde dog have været sikret allerede i første halvleg, hvor hjemmeholdet brændte en række store chancer.