Usle boliger til østarbejdere blev brugt som arbejdsplads: - Det flød med beton, cementposer og plastik

Som TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har fortalt i løbet af den seneste uge, har tysk-tyrkeren Osman Celik drevet forskellige firmaer med base i Odense siden 2018.

Osman Celik er tidligere dømt for bedrageri i Tyskland. I Danmark har han i løbet af fem år haft tre forskellige firmaer, hvor han i flere tilfælde har trukket store beløb ud af firmaerne, inden de er gået konkurs.

Hans ansatte kommer fra oftest fra Østeuropa, og selvom Osman Celik har indgået overenskomst med 3F, arbejder hans medarbejdere under forhold, der er ligger langt fra de danske løn- og ansættelsesforhold.

Arbejdede søndag morgen

Huset på Svendborgvej er blevet brugt som blandt andet bolig til mange af hans ansatte.

Ifølge BBR er huset på 362 kvadratmeter, og er ikke godkendt til erhvervsformål. Men matriklen bliver dog alligevel brugt som arbejdsplads for de mange migrantarbejdere.

- Der lå cementposer overalt. De rensede biler, og industriaffald blev tømt direkte op i bøtter til almindeligt skrald.

- De havde pumper og beholdere, som de blandede beton i. De hakkede det ud med en hammer.

- Tre til fire gange har jeg været ovre og sige, at det er søndag, og klokken er 11 om formiddagen, så I kan roligt stoppe med det der. Det kan de lige så godt gøre ude på pladserne, siger Steen Christiansen, der samtidig understreger, at han ikke har noget imod migrantarbejderne. Men han er utilfreds med, at udlejeren Christian Thiel Gørtz ikke skrider ind over for forholdene.