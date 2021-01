Ustoppelig Viktor Axelsen er på toppen af karrieren

Fysisk er han et vanvittigt godt sted Hans-Kristian Vittinghus, badminton-kollega til Viktor Axelsen

Ubesejret siden 18. januar sidste år. 31 sejre i træk. All England-triumf lige før coronapausen, to turneringssejre på Super 1000-niveau i Thailand som start på 2021 og i denne uge tre sikre sejre i sæsonfinalens gruppespil.

Viktor Axelsen er i sandhed i storform inden lørdagens semifinale ved World Tour Finals. Badmintoneksperten Jim Laugesen mener, at den 27-årige fynbo er det bedste sted i karrieren hidtil.

- Jeg har ikke set ham i en bedre udgave, selv om jeg har set ham i mange gode udgaver, siger TV2 Sports ekspert Jim Laugesen om 2017-verdensmesteren.

- Jeg vil kalde det et statement. En idrætsperson, der viser, hvor meget han vil det her, og som hele tiden vil udvikle sig og derfor lige nu kan kalde sig verdens bedste badmintonspiller.

"En modbydelig modstander"

Det fik Hans-Kristian Vittinghus at føle i sidste søndags rent danske finale i Thailand Open, som Axelsen vandt med 21-11, 21-7.

- Jeg synes, at jeg spillede ret godt i finalen, og jeg fik altså 11 og 7. Det siger noget om hans niveau lige nu, siger Vittinghus.

Han kalder Axelsen "en modbydelig modstander". Det ved de danske spillere fra den daglige træning, fortæller han.

- Fysisk er han et vanvittigt godt sted, og så lægger han et enormt stort pres på sin modstander. På intet tidspunkt føler du, at du kan puste ud, eller at der er et sted på banen, hvor du lige kan spille den hen og få ro på.

- Så er han også svær at slå bolden ned på, fordi han er så stærk defensivt. Når han så også har et vanvittigt godt angreb, må man bare sige, at han spiller komplet badminton lige nu, lyder Vittinghus' ros.

Klart mental forbedring

Jim Laugesen hæfter sig særligt ved Axelsens forbedringer rent mentalt.

- Mest fascinerende er hans udvikling på de parametre, hvor han tidligere har haft det svært. Evnen til at vinde igen og igen. Vi har før set ham vinde og så falde lidt sammen ugen efter, fordi kan skulle starte op igen.

- Fysisk er han i topform som altid, men der er helt klart sket en mental forbedring. Han bliver ved med at dreje på de ting, der kan drejes på, påpeger Laugesen.

Det nikker landstræner Kenneth Jonassen genkendende til. Han har set Axelsen knokle for at komme tilbage til sin bedste fysiske form ovenpå skaden og operationen i efteråret, men også mentalt og spillemæssigt er der udvikling.

- Han håndterer sine egne forventninger godt og sørger for, at de modgangsperioder, der kommer i alle kampe, bliver så korte som muligt. Han er god til at kommunikere igennem det hele, så jeg har muligheder for at hjælpe ham.

- Spillemæssigt har vi arbejdet med elementer i hans forbane, små maskeringer og det skarpe, tætte netspil. Langsomt har han fået mere variation i angrebsspillet og en evne til at omstille sig, når der er behov for noget nyt, forklarer Kenneth Jonassen.

Årets første turneringer har været uden japanske og kinesiske spillere af coronamæssige årsager. Deres fravær skal dog ikke tage noget fra Axelsen, mener Jim Laugesen.

- Tesen om, at Viktor vinder, fordi Kina og Japan ikke er med, vil jeg gerne skyde ned. Det havde været noget helt andet, hvis vi snakkede doubler eller damesingle. I herresingle er det anderledes.

- Chen Long (Kina) er slet ikke, hvad han har været, og Shi Yuqi (Kina) har været skadet i lang tid. Selvfølgelig spiller Kento Momotas (Japan) fravær en rolle, men han er lige kommet tilbage efter en bilulykke og siger selv, at han er på 30 procent nu, pointerer Laugesen.

Axelsen skal lørdag ved 13-tiden spille semifinale mod Chou Tien Chen. Forinden mødes Anders Antonsen og Wang Tzu-wei i den anden semifinale.