Utilfredse demonstranter i Odense: Folk kunne være blevet væk på grund af regler

Dagens demonstration med bevægelsen Black Lives Matter Denmark skulle have fremmet ligestilling mellem sorte og hvide - i stedet beskyldes arrangørerne nu for at gøre præcis det modsatte.

Catharine Jensen, der selv er sort, var nemlig bange for, at det kostede deltagere med meldingen om, at det ved demonstrationen blandt andet kun var sorte demonstranter, der måtte råbe eller synge med på velkendte slagord.

Læs også Lars har knækket koden for bevægelse i undervisningen

Da demonstrationen gik i gang klokken 17.00, var der ifølge Fyns Politi mellem 250 og 300 personer på banegårdspladsen. Ved en lignende demonstration for nylig var der mere end det dobbelte antal demonstranter på pladsen ved Odense Banegård Center.

- Sidste gang var vi mange flere, end vi er i dag, så det kan være folk har valgt at blive hjemme på grund af hendes udtalelser. Og det er ikke i orden, siger Catharine Jensen.

Hun er således ikke på bølgelængde med Bwalya Sørensen, som er talskvinde for Black Lives Matter Denmark.

- Det er for dårligt, at hun går ind og siger, at de sorte skal gå foran, og de hvide skal gå bag ved, siger Catharine Jensen.

Black Lives Matter-bevægelsen har via de sociale medier delt en række regler, som de beder hvide demonstranter rette sig efter.

01:41 Et kærestepar fortæller, hvordan de har forholdt sig til retningslinjerne fra Black Lives Matter. Video: Alexander Aagaard Luk video

Nogle regler, som Bwalya Sørensen fastholder og mener, at hvis man er utilfreds med det, må man blive hjemme.

- Jeg er fuldstændig uenig. Jeg synes, vi er sammen om det her - om man er sort eller hvid. Alle de mennesker, der er kommet her i dag, er kommet for at støtte sagen.

- De skal have lov til at gå, hvor det passer dem. Vi skal være sammen om det her - hånd i hånd, slår Catharine Jensen fast.

Catharine Jensen mener, at Bwalya Sørensen sender nogle forkerte signaler, og at hun diskriminerer hvide mennesker.

- Sagen er større, end det hun står for, og der er nogle danskere, som føler sig stødt over det.

Læs også Nyt busselskab: Tag til hovedstaden for 100 kroner

Med kun op mod 300 demonstranter i Odense - Danmarks tredjestørste by - er det et spørgsmål om signalerne fra Black Lives Matter Denmark har fået støtten til at klinge ud.

Så sent som søndag samledes flere end 15.000 mennesker til en lignende demonstration i København.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på de seneste ugers uroligheder i USA, efter at den sorte amerikaner George Floyd døde under en brutal anholdelse i Minneapolis.

Bwalya Sørensen havde umiddelbart efter demonstrationen ikke lyst til et interview med TV 2/Fyn. Herunder kan du se, hvordan hun forklarede reglerne over for TV 2/Fyn under demonstrationen.