Utilfredse naboer er håbefulde efter følelsesmæssigt møde med letbanen

John Hr Hansen var ekstra træt mandag aften. Sammen med den såkaldte Nabogruppen, som er startet af personer, der er naboer til Odense Letbanen, var John Hr Hansen nemlig til møde med Odense Letbane mandag eftermiddag, og det endte med at blive sent, før mødet var færdigt.

- Det blev et følelsesmæssigt møde. En fra Nabogruppen havde følelserne helt ude på tøjet og brød sammen. Sådan er det med oplevelser som følelsesmæssigt berører folk, især hvis man ikke kan bo i sit eget hjem, fortæller John Hr Hansen.

Med sig havde gruppen 114 nabooplevelser, som omhandler problemer med støj og vibrationer, og en masse spørgsmål, som de gerne ville have letbanen til at svare på. Selvom mødet trak ud, så var talsmanden efterfølgende positiv.

- Jeg vil i hvert fald sige, at Jesper Rasmussen (bestyrelsesformand, red.) og letbanens ledelse har lyttet til vores historie, og det er glædeligt, siger John Hr Hansen.

Samme opfattelse af mødet har de også hos Odense Letbane.

- Jeg synes, vi havde et godt møde, hvor vi fik orienteret beboerne om de ting, der foregår. Vi havde en åben og ærlig debat, og jeg er glad for, at der er en gruppe som Nabogruppen, for så er der nogen at tale med, siger bestyrelsesformand Jesper Rasmussen.

Kontrakten står i vejen for løsningen

Blandt de 114 henvendelser handler syv af dem om kurveskrig fra letbanen, når den drejer. 20 oplever psykiske problemer på grund af manglende nattesøvn, og 12 ejendomme har fået sætningsskader.

Derfor ville Nabogruppen blandt andet have svar på, om Odense Letbane vil genhuse beboere, der kan fremvise lægeerklæringer med psykiske men, om hastigheden på letbanen kan sænkes, og om den daglige drift mellem klokken 22 og klokken 6 kan ændres, indtil problemerne med støj og vibrationer er løst.

Ifølge John Hr Hansen er det ikke muligt at ændre driftstidspunkterne på grund af kontraktlige forpligtelser, men talsmanden var alligevel glad for mødet med Odense Letbane, selvom der ikke kom konkrete løsninger ud af mødet.

- Den højeste prioritet var at blive hørt. Der har været en del henvendelser til Odense Letbane, og det har knebet med at få tilbagevendelser på det. Jeg kunne godt fornemme presset, som Odense Letbane har været udsat for. De har formentlig ikke været forberedt på, at der kom så mange henvendelser eller klager fra mennesker, som er berørt af det, siger John Hr Hansen.

Han fortæller, at Odense Letbane er forstående over for de udfordringer, som Nabogruppen oplever, og at gruppen nu får lov at udpege områder, hvor der skal foretages støjmålinger.

Har fået et håb

Ifølge John Hr Hansen vil der den 22. juni være udarbejdet en rapport over støjmålingerne, og herefter vil Nabogruppen holde endnu et møde med Odense Letbane. Nabogruppen ønsker også at få transportministeren i tale, men talsmanden siger samtidig, at han tror på, at gruppen kan finde løsninger i samarbejde med letbanen.

- Jeg har fået et håb. Det klynger jeg mig foreløbigt til. Jeg tror generelt på det bedste i folk, og de udmeldinger, som vi fik fra Odense Letbane, får mig ikke til at tro andet, siger John Hr Hansen.

Bestyrelsesformanden mener da også, at det er Odense Letbanens opgave at sikre, at de får det, som de har betalt entreprenøren for, og derfor mener han, at der kan ske forbedringer i forhold til støjniveauet.

- Jeg kan ikke garantere, at vi kan fjerne alt lyden, men jeg er personligt selv overbevist om, at vi kan gøre det bedre. Det er ikke alle tog, der larmer lige meget, og derfor er der flere parametre, vi kan arbejde med, siger Jesper Rasmussen.

Rådmand Christoffer Lilleholt er da også parat til at kræve løsninger fra letbanen, efter at have overnattet to nætter i en nabolejlighed til letbanen.