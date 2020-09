Utilfredshed med SU-regler: Studerende delte rugbrød med pesto ud

Onsdag demonstrerede Danske Gymnasieelevers Sammenslutning på Banegårdspladsen i Odense. De havde taget mad med på SU-budget, som de delte ud til forbipasserende.

- Vi står her for at sætte fokus på, at der ikke er nok penge i SU'en til, at du kan bruge dem alle sammen på café-mad. Og vi serverer derimod noget billig rugbrød med billig pesto, siger Sebastian Kirkgaard Nielsen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning på Fyn.

Svært at flytte hjemmefra

Ifølge den såkaldte 20/20-regel skal den studerende være fyldt 20 og forældrene skal bo mindst 20 kilometer fra ungdomsuddannelsen, hvis man skal gøre sig forhåbninger om udeboende SU.

- Hvis du for eksempel er 18 år, bor på Tåsinge og går på gymnasiet i Svendborg, så er der lang vej fra Tåsinge til Svendborg, men der er lige præcis ikke langt nok til, at man kan få udeboende SU, siger Sebastian Kirkgaard Nielsen og fortsætter:

- Det vil sige, at hvis du flytter til Svendborg, så får du faktisk stadigvæk en SU, der er bedømt på dine forældres indkomst. Og hvis dine forældre tjener mange penge, så får du mindste SU på 970 kroner.

Sebastian Kirkgaard Nielsen påpeger, at det ikke er nok, hvis man skal klare både en husleje, mad og diverse udgifter.

Ikke alle er enige

Men det er ikke alle der er enige i at SU'en skal op. DGS' dagsorden møder modstand fra blandt andre Liberal Alliances Ungdom.

- Jeg synes faktisk, at det er underligt, der skal være demonstration, siger Maja Pedersen Bengaard, der er formand for Liberal Alliances Ungdom i Odense.

Hun mener, at SU'en burde afskaffes fuldstændig, som vi kender den i dag.

- Jeg synes, der skal laves en mere lånebaseret model, for det, tror jeg, vil give mere motivation til de studerende på deres uddannelser og til at få et arbejde, der kan skabe erfaring, siger formanden.

Sebastian Kirkgaard Nielsen køber hverken ideen om en lånebaseret model eller at de studerende skal finde sig et job, mens de går på uddannelsen.

- SU'en er netop til for, at man kan tage en uddannelse uden at skulle have et job ved siden af. Det er den grundlæggende mening, så man rent faktisk kan passe sin uddannelse, siger han og fortsætter:

- Vi synes heller ikke, at man skal være forgældet, bare fordi man har taget en uddannelse.