Uventet besøg i Nordea: Bil smadrede facade og endte midt i banken

Det kan være forbundet med en vis risiko at parkere bilen i gear. I hvert fald hvis man i mellemtiden glemmer det, når man starter bilen igen.

Det måtte en kvindelig bilist sande, da hun tirsdag eftermiddag havde parkeret ved Nordea på Vestre Stationsvej i Odense. For da hun startede bilen igen, satte den i gang med det samme og kørte direkte gennem det glasparti, der danner bankens facade.

Det er klart, at når vi hører sådan et stort brag, og man er i en bank, så får man en masse associationer til ting, der kunne have været sket Michael Friis, filialdirektør, Nordea Odense

Det uventede besøg kom ikke overraskende noget bag på de ansatte i banken.

- Lige pludselig hører vi et ordentligt brag, og der kommer en bil kørende direkte ind gennem filialen og banker ind i en af vores ekspeditionskasser, siger Michael Friis, der er filialdirektør i Nordea Odense.

Da den første forskrækkelse havde lagt sig, kom de hurtigt op fra gulvet igen.

- Vi finder så ud af, hvad der er sket, og alle rejser sig op og iler til hjælp, siger filialdirektøren.

Han fortæller, at banken for ikke så lang tid siden var udsat for et bankrøveri, og derfor røg der mange tanker gennem hovedet på meget kort tid, samtidig med at hele personalet væltede ned på gulvet.

- Det er klart, at når vi hører sådan et stort brag, og man er i en bank, så får man en masse associationer til ting, der kunne have været sket og hvem det kunne være, forklarer Michael Friis.

Så der gik lige nogle sekunder, før alle var klar over, at der var tale om et uheld.

- Og at det ikke var noget af den værre slags, som vi desværre også har været udsat for her i Odense. siger Michael Friis.

Stilhed

Da først alle glasskårene er faldet til jorden, bliver der helt stille i banken.

- Der går lige et sekund, hvor alle tænker 'hvad sker der?', og så begynder vi at reagere og får hjulpet passageren i bilen, siger Michael Friis.

Personalet gik hurtigt i gang med at kontakte ambulance og politi for at få hjælp til situationen. Den ældre, kvindelige bilist var ifølge bankdirektøren dybt chokeret over hændelsen.

Efterfølgende skulle de have ryddet op og have bilen ud igen, hvilket viste sig ikke at være så ligetil.

- Der skulle faktisk en kranbil til, så det var en større operation. Og så havde den smadret en kraftig tolagsrude, væltet en stor radiator og smadret kassen, så der var et stort oprydningsarbejde bagefter. Men heldigvis kom ingen til skade, og det var jo det vigtigste, siger Michael Friis.

Ifølge Fyns Politi skete uheldet klokken 13.57 tirsdag eftermiddag.