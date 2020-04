Uventet succes: Koncertgæsterne hjalp med at flytte koncerter til næste år

Måske har den fynske koncertarrangør Live Culture af nød fået et værktøj, som kan forbedre kvaliteten af de fremtidige koncerter.

I hvert fald henvendte Live Culture sig til deres 20.000 medlemmer af fordelsklubben Club Live Culture og spurgte, hvordan de så situationen med koncerter i denne coronatid.

- Vi spurgte blandt andet, om de var klar til at gå til koncerter, fortæller direktør Michael Juul Møller.



- Vi fik sindssygt meget respons, og har virkelig fået deres tanker og en masse gode idéer fra dem.

Ro i maven

- Det gav ro i maven, tilføjer direktøren, som fredag med opbakningn fra klubmedlemmer måtte meddele, sommerens koncertrække var ændret.

De planlagte koncerter frem til og med den første weekend i september var i og for sig med medlemmernes velsignelse for de flestes vedkommende flyttet til næste år, mens enkelte var aflyst.

Specielt overraskede det Michael Juul Møller, at mange af klubbens medlemmer gav sig tid til at uddybe svarene og gav los for deres tanker.

- Så nu har vi et godt billede af, hvad der rør sig.

Klubmedlemmer med på råd

Samtidig hjalp klubmedlemmerne Live Culture med, at tage beslutningen om at flytte koncerterne.

- Vi kunne vælge ikke at vente på en offentlig udmelding, men vi ville ikke holde koncertgæsterne som gidsler, og artisterne var med på at flytte koncerterne.

Den overraskende succes med at tage medlemmerne med på råd har givet genlyd i branchen.

- Andre har henvendt sig og er interesserede i, hvad vi gjorde.