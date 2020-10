V efter juridisk debat om fjernvarme-salg: - Alt der kan stoppe et salg skal undersøges

Det Konservative Folkeparti i Odense har bedt en advokat om at undersøge, om salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn er lovligt i henhold til varmeforsyningsloven.

Vores mål er at stoppe salget Søren Windell, Ældre- og Handicaprådmand, Odense, Kons.

Og den undersøgelse bakker venstres spidskandidat Christoffer Lilleholt op om.

- Jeg synes, at enhver ting, der kan stoppe et salg af Fjernvarme Fyn, og som sikrer den lave fjernvarmepris, er værd at undersøge, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

Vil stoppe salget af fjernvarmen

Sagen drejer sig nærmere bestemt om paragraf 23f i varmeforsyningsloven. Her står der skrevet:

"Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris."

Og det er altså, denne paragraf, som den konservative rådmand Søren Windell mener, er blevet overtrådt.

- Vores mål er at stoppe salget, og hvis ikke vi kan det, så vil vi som det mindste gerne sikre, at loven bliver overholdt i forbindelse med det her salg, siger Søren Windell og fortsætter:

- Hverken byrådet eller borgerne har fået noget at vide om den her forkøbsret, og det kan man jo ikke bare holde tilbage. Det er jo trods alt borgernes anlæg og ikke kommunens. Det er borgerne, der har betalt for det.

Vigtigt at loven overholdes

Søren Windell har derfor fået en advokat til at undersøge, om salget til Energi Fyn ikke går direkte mod lovens paragraf 23f, der altså foreskriver, at anlægget skal udbyde til forbrugerne før andre virksomheder kan få lov til at købe.

- Jeg er sikker på, at mine modstandere bare vil kalde det politisk drilleri, men det mener jeg bestemt ikke, at det er. Det handler for os om at sikre, at salget sker efter de regler, der er på området, og det ser ikke ud til at være tilfældet. Det er en meget klar paragraf, og vi har også spurgt Forsyningstilsynet, som bekræfter, at vi har forkøbsret som forbrugere, siger Søren Windell.

For venstres Christoffer Lilleholt er det også vigtigt at sikre, at loven bliver overholdt, særligt når man har med salg af så betydningsfuldt en virksomhed som Fjernvarme Fyn at gøre.

- Nu har byrådet besluttet sig for at sælge, og når den beslutning er truffet, så skal alle faktorer også undersøges. Og jeg tænker i den grad, at hvis loven ikke er overholdt, så skal salget bremses, siger han til TV 2 Fyn.