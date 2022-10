V og EL: Droneudvikling på Fyn skal op i tempo

Når forsvarsforliget skal forhandles efter folketingsvalget, vil han derfor arbejde for, at der kommer øget militær drone-aktivitet i og omkring lufthavnen i Bellinge.

- Der er en lang række virksomheder indenfor forsvar, som er meget, meget langt fremme, og det vil jeg gerne understøtte, så meget jeg overhovedet kan, siger Lars Chr. Lilleholt.

Fyn er fri for forsvar, men ...

Fyn er i dag nærmest et forsvarsfrit område, men dronecenteret kan løfte Fyn op på området. Og det mener Victoria Velasquez er en god idé, og ser ligsom Lilleholt potentiale i fynsk droneudvikling.

- Vi står med en fantastisk mulighed, hvor de dygtige kompetencer, som der er både inden for robotteknologien og droner, kan bruges til den forsvarsdel, som vil kunne betyde, at vi også kunne redde menneskeliv, siger Victoria Velasquez.

Hun tilføjer, at Enhedslisten finder det vigtigt, at understøtte drone- og robotudvilkingen. Men det skal ikke kun være den militære del, siger hun og nævner landbrug og transport af medicin.



- Men i forhold til forsvarspolitikken, der synes vi, det vil være en rigtig god idé.



Men hvor langt skal man gå? I krigen i Ukraine anvendes droner med bomber. Skal det også udvikles på Fyn?



- Nej, jeg synes, at det, vi skal gøre, som de også er enormt dygtige til, det er i forhold til overvågningen. Det kan være, hvis der kommer nogen, som har en truende agenda, at det kan gøre noget i forhold til de taktiske overvejelser, men ikke i forhold til bomber, siger Victoria Velasquez og tilføjer:

- Derudover kan man sige, at der allerede er et stort marked i forhold til droner og bomber. Det vil betyde, at man pludselig skulle ud i, at skulle skabe en øget interesse for at skulle bruge de her dronebomber. Det synes vi er forkert.

- Det ville jo gøre, at man havde en økonomisk interesse i oprustning.

- I stedet for skal vi netop fokusere på det forsvarspolitiske, og her, hvor vi kan sørge for at civile, for eksempel, ikke dør, kan drone med overvågning udgøre et rigtig godt potentiale, siger Victoria Velasquez.