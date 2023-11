V og K ude af historisk trafikaftale i Odense: - Vi har spildt utroligt mange måneder

Aftalen bag den grønne mobilitetsplan er her til aften brudt sammen.

Det fortæller Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

- Venstre og Konservative har forladt forliget. Det gør nu, at jeg med de resterende partier vil sætte mig sammen omkring et bord og drage en politisk konsekvens. Se om vi kan komme af med de værste hastighedsnedsættelser, der er i forliget, siger Peter Rahbæk Juel.



- Jeg konkluderer, at uenighederne er for store, men jeg skulle hilse at sige, at det ikke er en konklusion, jeg sidder alene med. Vi har spildt utroligt mange måneder, hvor vi kunne have gjort noget for klimaet, fortsætter borgmesteren.

Peter Rahbæk Juel fortæller, at forhandlinger med de øvrige partier nu vil fortsætte her til aften.

- Jeg går op og forhandler med det mål om at få de markante hastighedsnedsættelser på indfaldsveje og ringveje. Nu skal vi op og forhandle aftalen på plads med de øvrige partier.