V-politiker bakker op om rådmand i sag om skoleleder

Mandag aften fortalte Rikke Beider (K) fra Konservative, at de vil have indsat en midlertidig ledelse på Agedrup Skole efter gentagne voldsomme episoder. Den holdning blev bakket op af rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V) samme aften.

Samme toner lyder tirsdag fra Venstres medlem af Børn- og Ungeudvalget Mark Grossmann. Professor Kurt Klaudi Klausen, der er ekspert i offentlig ledelse på Syddansk Universitet, siger dog til TV 2 Fyn, at det er helt skævt og et brud på de demokratiske spilleregler, at politikerne taler om at afsætte skolelederen på Agedrup Skole, Christian Gantzhorn Hovendal.

“Jeg bøjer mig altid for evidens og lovgivning og vil nu prøve at finde en balance, i forhold til hvor langt vi kan gå i forhold til ledelsen. Der er nogle forskellige skridt, vi skal have taget, men set i lyset af, at der foregår så intense undersøgelser, kan det måske være godt for alle parter, at vi finder en midlertidig løsning, mens den her sag foregår”, skriver han i et svar til TV 2 Fyn.