Vaccine-demonstration i Odense: Kontroversiel præst holdt tale til fremmødte

- Sandheden er sandheden

Det var også gennem disse offentlige udtalelser, at Isla Tusindstråle, der stod bag dagens demonstration, blev opmærksom på præsten. Og hun var enig med hende.

- Jeg blev bekendt med, at man skulle vise coronapas for at komme ind til gudstjeneste og julegudstjeneste, og det synes jeg er forrykt. Man kan jo ikke skelne mellem, hvem der må komme ind i Guds hus, og hvem der ikke må, baseret på medicinske oplysninger. Det er apartheid, siger Isla Tusindstråle.

Netop derfor er Therese Strand Kudajewski også den helt rette taler, mener Isla Tusindstråle:

- Sandheden er sandheden, og den er ubøjelig. Det er fuldstændig lige meget, hvilket embede man har. Sandheden er sandheden, når den skal siges, og jeg synes, hun var utrolig sej for at stå frem og sige det, hun har sagt, siger Isla Tusindstråle.

Therese Strand Kudajewski har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2 Fyn.