Vaccine-fejl i Vollsmose: Direktør var på ferie da bookingsystem gik ned

Hvad sker der fra 13. august, hvor du siger, at I først identificerer problemet, til 16. august, hvor du kommer tilbage efter ferie?

- Det kan jeg ikke sige. Jeg ved ikke, om it-leverandøren har været inde over. Men jeg ved, at folk har arbejdet på at ordne problemet. Men vi skal være de første til at beklage problemet. Vi er om nogen interesserede i, at så mange som muligt bliver vaccineret.

Jeg forstår ikke, hvorfor det først bliver nedsat en taskforce, da du er tilbage fra ferie?

- Jeg tror, at folk har været i gang med at løse problemet inden da.

Er problemet løst nu?

- Ja, men det vi ser nu er, at færre og færre bestiller tid til vaccination. Så nu er strategien at være mere opsøgende og tilbyde vacciner der, hvor folk er, så vi kan få de sidste med. I Vollsmose har der været drop-in (vaccine uden tidsbestilling, red.) siden lørdag 21. august. Og så har vi iværksat en udkørende funktion på gymnasier og erhvervskoler, så man kan blive vaccineret der.

Det har været kendt siden før sommerferien, at det er svært at få borgere i Vollsmose til at tage en vaccine sammenlignet med resten af Fyn. Så hvorfor har I først iværksat drop-in og en opsøgende indsats nu?

- Helt tilbage fra foråret har vi haft vaccinationscenter i Vollsmose for at gøre det så enkelt som muligt. Og man godt sige, at vi i forhold til Vollsmose måske skulle være begyndt tidligere. I starten af sommerferien skulle vi vaccinere cirka 8.000 borgere dagligt på Fyn, mod tidligere 3.500 borgere og denne indsats kunne kun lade sig gøre med tidsbestilling. Vaccination uden tidsbestilling kræver ret meget ledig man power. Og den har vi først nu, så det er nu vi sætter slutspurten ind, siger OUH-direktør Bjarne Dahler Eriksen.