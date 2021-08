Vaccinebooking ramt af fejl i to uger

- Vi kan ikke sige noget om, hvor mange personer, der har forsøgt at bestille en vaccinetid og er blevet afvist, men jeg tvivler på, at det har påvirket den nuværende situation i Vollsmose siger Sanne Thil Eriksen.

Lige nu er Vollsmose Sogn lukket ned på grund af et højt incidenstal. Mandag var incidenstallet i Vollsmose Sogn 1009 og tirsdag er det steget til 1028.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI) er 50 procent af befolkningen i Vollsmose vaccineret på nuværende tidspunkt, mens det på landsplan er knap 70 procent af befolkningen, der er vaccineret. I Vollsmose har 39 procent af de, der er inviteret til vaccination ikke svaret på invitationen, mens det tal for hele Danmark er på 15 procent.

Kritik af håndtering

Byrådet i Odense får løbende orienteringer om håndteringen af covid-19-situationen. Og på baggrund af problemerne med bookingen lyder der kritik af håndteringen fra to rådmænd.



- Det er rigtigt ærgerligt. Det her kan betyde, at mange der gerne ville have haft en vaccine ikke har kunnet få den, fordi de ikke har kunnet booke en tid, siger Søren Windell (K), der er ældre- og handicaprådmand i Odense.

Han bliver bakket op af sin kollega, by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt fra Venstre.

- Det er en frygtelig situation. Det er nødvendigt, at vi kan blive vaccineret.Vi kan konstatere, at der ikke er nok, der bliver vaccineret eller testet i Vollsmose, og derfor skal systemerne fra både kommune og region bare virke 100 procent, siger Christoffer Lilleholt.

Søren Windell mener, at der skulle være handlet hurtigere, når der var problemer med bookingsystemet.

- Når sådan en situation her opstår, er det vigtige, at man går ud og fortæller borgerne, at bookingsystemet ikke virker, og måske finder på alternative måder at få folk ind og blive vaccineret på. Man kunne for eksempel have lavet drop-in vaccinationer eller andre måder, så folk blev vaccineret, siger Søren Windell.

Problemet er nok begrænset

- Vi kan se i vores kalendere, at der i den pågældende periode, kun er få dage, hvor der ikke er fuldt booket op til vaccinationer. Så problemet har nok ikke ramt ret mange personer, siger Sanne Thil Eriksen.

Sanne Thil Eriksen fortæller desuden, at systemet nu virker igen. Samtidig beklager hun fejlene.

- Der skal selvfølgelig være styr på det her system, og vi tjekker løbende alle vores systemer igennem. Det her er meget uheldigt, slår, Sanne Thil Eriksen fast.