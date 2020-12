Vacciner til OUH: Nu er det frontpersonalets tur

En stemning af ren eufori bredte sig hurtigt i rummet, da det første stik blev foretaget.

Vi regner med og håber på, at alle personaler har fået det første stik i løbet af januar Sigurd Broesby-Olsen, ledende overlæge, OUH

Mandag morgen begyndte man nemlig at vaccinere frontpersonale på Odense Universitetshospital, og den ledende overlæge Sigurd Broesby-Olsen, der har ansvaret for vaccinations-indsatsen, var mindst lige så begejstret som personalet.

- Det er jo én stor festdag! Vi har også hentet flaget ind i dagens anledning, siger Sigurd Broesby-Olsen til TV 2 Fyn.

Flaget var stillet frem på afdelingen på Odense Universitetshospital for at markere den særlige dag. Foto: Alexander Aagaard

Da TV 2 Fyns reportagehold mødte op på OUH for at overvære det første stik, var det usikkert, hvor mange der var vacciner til, men man regnede med at kunne vaccinere de første 150 af frontpersonalet med covid-vaccinen.

Og de vacciner fortsætter de med, indtil alle de omkring 10.000 ansatte har været igennem.

- Vi regner med og håber på, at alle personaler har fået det første stik i løbet af januar, men man skal jo have vaccinen to gange, så vi er højest sandsynligt færdige med alle vacciner af personalet på OUH til marts, siger Sigurd Broesby-Olsen.

Vaccine fjerner månedlang usikkerhed

Og en af de heldige personaler, der mandag fik sit første stik, var sygeplejersken Michelle Sellerup, der var mødt op på Odense Universitetshospital kun for at få vaccinen.

- Det betyder rigtig meget for mig, at vi endelig kan komme i gang med vaccinationen. Det sidste lange stykke tid har været enormt usikkert for mig. Jeg har frygtet først og fremmest selv at blive smittet, men i særdeleshed også at tage smitten med til min familie, siger Michelle Sellerup og fortsætter:

- Så nu kan man forhåbentlig, som tingene skrider frem, føle sig mere tryg.

Efter vaccinen sad Michelle Sellerup i 15 minutter i venteværelset, så man var sikker på, at hun ikke oplevede ubehag efter vaccinen. Foto: Alexander Aagaard

Også den ledende overlæge glæder sig over, at vaccinationen betyder et lys for enden af tunnelen.

- Jeg tror, at rigtig mange mennesker ser frem til at kunne vende tilbage til en normal hverdag. Personligt ser jeg frem til igen at kunne komme ind og se en landskamp igen. Men det vigtigste lige nu er at lette presset for frontpersonalet og for de ældre og udsatte borgere, siger Sigurd Broesby-Olsen.

