Vaccineskepsis i Vollsmose: Video på flere sprog tages i brug

Det er forbundet med en vis vaccineskepsis, når beboere i Vollsmose takker nej til at blive vaccineret mod covid-19.

En skepsis, der opstår med den misinformation, der er fulgt i kølvandet på coronapandemien og de nye vacciner.

Overlæge Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik på OUH møder dagligt myter om covid-vaccinen. Men det handler faktisk ikke så meget om covid-19-vacciner. Det handler om medicin generelt, mener han.

Han har i flere omgange hejst et flag for at øge informationsniveauet i indsatsområder som Vollsmose. Her er procenten af vaccinerede langt under niveauet på landsplan, og det er der ifølge overlægen en forklaring på:

- Man er utryg ved, hvad de her ting gør, fordi man ikke kan få den viden, der skal til for at forstå, hvad medicin gør, siger han og tager også sin del af den manglende forståelse på sin kappe.