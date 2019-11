Væksteventyr for 24-årig direktør: Virksomhedsværdi er vokset med 52 millioner kroner

Det er gået så stærkt, at der endnu intet skilt er på bygningen, men indenfor i lokalet finder man logoet med det røde lyn på væggen.

Væksten er sket med lynets hast. Antallet af medarbejdere er tredoblet siden årets start til nu 20 ansatte. Samlet set er antallet af it-medarbejdere på Fyn vokset fra 5.500 til 6.200 sidste år, ifølge nye tal fra IT-Branchen Fyn.

Hos Quickorder er det ikke toplønninger, men en god kultur, der skal tiltrække de skarpeste hoveder.

Det er frihed under ansvar, det er ærlighed og et lille drys drengerøv Mads Wedderkopp, Stifter og direktør i Quickorder

- Det er frihed under ansvar, det er ærlighed og et lille drys drengerøv, forklarer stifter og direktør Mads Wedderkopp.

Værdi på 57 millioner

Værdien af Quickorder er steget med 52 millioner kroner inden for et år. En ny aftale med en investor og Vækstfonden om 7 millioner danske kroner har boostet virksomhedens værdi til 57 millioner kroner. En stigning på 1040 procent på 12 måneder.

Pengene giver den nystartede it-virksomhed luft under vingerne til at fortsætte væksten og fokusere på det europæiske marked.

Flere store udenlandske kapitalfonde er interesserede i at investere i den nystartede fynske virksomhed.

- Pengene gør, at vi når hen til et punkt, hvor vi kan få de her kapitalfonde med og tage virksomheden til det næste niveau, fortæller direktør Mads Wedderkopp.

Fest på arbejdet

Han har været med til at stifte virksomheden og er direktør med personaleansvar i en alder af bare 24 år.

-Når jeg møder folk, jeg har gået på gymnasiet med, så undrer de sig over, at jeg ikke går i byen og ikke fester. Min fest er her, det er en fest for mig at komme på arbejde hver dag, siger den unge direktør.

Kunder kan undre sig i telefonen over den unge stemme, og at en direktør også besvarer opkald til bogholderiet.

- Til at starte med er folk altid skeptiske. Har man nok erfaring, har man prøvet at lede før og kan man skabe respekt over for nogle, der er ældre end en selv. Jeg plejer bare at sige, at den bedste måde at skabe respekt på er at levere resultater, siger han.

Ifølge nye tal fra IT-branchen Fyn vokser fynske it-virksomheder mere end på landsplan. I 2018 oplevede 69,2 procent af de fynske it-virksomheder en bedre bundlinje end året før. På landsplan var tallet 53,5 procent.

Fakta om Quickorder Startede i 2014, da de to stiftere droppede ud af gymnasiet

Har en omsætning på 10 millioner kroner i indeværende regnskabsår

Er vokset med 300 procent i antallet af abonnementer

Havde sidste år transkationer for over 200 millioner kroner igennem systemet

Hul i markedet

Quickorder har fundet et hul i markedet for restaurationsbranchen og samler kassesystem, bordbooking og vagtplanlægning under èt system. Med det kan restauranter og barer samkøre oplysninger på tværs.

Nyåbnede cafe Luna i Odense er med til at teste systemet.

- Det er brugervenligt og nemt at redigere i, hvis vi for eksempel skifter menuer eller drinks ud. Vi sparer tid på den måde, fortæller bartender Isabella Enemark.

Restauratørerne har ofte spredt deres it-struktur ud på flere leverandører. Derfor mangler de at samkøre data for at tage beslutninger.

- Problemet ved at bruge sin mavefornemmelse er jo, at man ikke reelt ved, om det virker. I værste tilfælde så lukker man. Der lukker mere end én restaurant om dagen, alene i Danmark. På europæisk plan er det rigtig mange, og vi tror, vi kan gå ind og ændre det, siger Mads Wedderkopp.

Med den nye software kan restauratøren få et samlet overblik over, om der mangler salathoveder eller der skal indkaldes ekstra barpersonale.

24-årige Mads Wedderkopp er stifter og direktør i softwarevirksomheden Quickorder, som har fundet et hul i it-markedet for restaurationsbranchen. Foto: Ken Petersen

Lige nu har Quickorder kunder i Danmark og Norge med planer om at udvide til Storbrittanien til næste år. Vækstfonden, Innovationsfonden og erfarne investorer er gået ind med kapital.

- Vi tror på produktet og den værdi, produktet skaber for restaurationsejere. Via machine-learning giver Quickorder restauranterne mulighed for at træffe data-drevne beslutninger, hvor den større indsigt hjælper til at drive en profitabel forretning, siger Simon Frederik Øelund, som er Investment Associate i Vækstfonden.

I dag er de er udelukkende mænd ansat, men det ændrer sig til næste år, når to kvinder startet til januar i administrationen.