Værtshus overtrådte corona-regler

Barer og restauranter skal ifølge de nuværende corona-regler lukke klokken 22, men det havde et værtshus bag politigården i Odense misset.

På Ryttergade kunne en patrulje konstatere, at der omkring midnat stadig var gæster på værtshuset.

- Kort før midnat var der en vis form for aktivitet. Der var folk til stede, og der blev serveret alkohol, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

Klækkelig bøde

Præcis hvor mange mennesker, der var på værtshuset, kan vagtchefen ikke oplyse, men der var tale om både kunder og serveringspersonale.

Ejeren af beværtningen bliver sigtet for overtrædelse af loven for at holde åbent efter klokken 22. Præcis hvor stor en bøde, der venter ejeren, kan Lars Thede ikke oplyse. Det afhænger af en juridisk vurdering, forklarer han.

Det kan dog koste en restauration fra 10.000 kroner, når corona-reglerne ikke overholdes.