Valgkampen i Odense er skudt i gang - to år før tid

Valgkampen i Odense er skudt i gang.

Det blev den onsdag aften klokken 21.26, selvom det næste kommunalvalg først afholdes den 18. november 2025 - altså lige knap to år ude i fremtiden.

Sent onsdag aften skrev et nyt forligsråd, som nu ikke længere består af Venstre og Konservative, under på en ny mobilitetsplan. Torsdag kom beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt (V) med en reaktion på den nye aftale:

- Venstre kommer til at gå til valg på at få fjernet alle de her vejlukninger, og det kommer vi til at gøre benhårdt. Og når vi vinder valget næste gang, så kommer vi til at rulle dem alle sammen tilbage.

Den nye mobilitetsplan har altså splittet byrådet godt og grundigt ad. Og selvom det næste kommunalvalg er næsten to år ude i fremtiden, så betyder den klare melding fra Christoffer Lilleholt ifølge TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, at valget i Odense allerede er skudt i gang:

- Da forliget faldt og parterne forlod mødet i forligskredsen onsdag aften klokken 21.26, var det i realiteten også valgkampen til kommunalvalget den 18. november 2025, der blev skudt i gang.

Det betyder altså dermed også, at odenseanerne har en lang valgkamp i vente.