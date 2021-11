Valgplakater er nu ulovlige: - Vi ved simpelthen ikke, hvor de hænger

Send en besked

Nicolai Busch Bæhrenz er derfor afhængig af, at folk tipper ham om, hvor han stadig har plakater hængende. Så lover han til gengæld, at han tager dem ned så hurtigt som muligt.

- Vi tog plakater ned til klokken 02.00 i nat, fordi vi fik flere tip. Så jeg har været oppe meget sent i går og meget tidligt i dag for at skynde mig at tage plakater ned, siger han.

I har selv hængt dem op. Skulle man ikke have gjort noget smartere, så man vidste, hvor man kunne finde dem?

- Jo, det skulle vi da helt sikkert. Vi skulle nok have været lidt mere konsekvente, da vi hængte plakater op, så det ikke var uden for ruten, men det er altså sket. Vi gør alt, hvad vi kan for at tage dem ned. Det er selvfølgelig i sidste ende mit ansvar, at de her plakater er hængt op.

Nicolai Busch Bæhrenz oplever dog også, at der er en hel del af hans plakater, der er blevet revet ned i løbe af valgkampen, som nu ligger og flyder rundt omkring, og som han derfor har svært ved at finde.