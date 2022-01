Vand trængte ind under mur - men beboere ånder lettet op

Det har dog alligevel været et travlt døgn. For man har været nødt til at lave alt det forberedende arbejde og tage højde for de værste tilfælde, fortæller han.

- Arbejdet med watertube og sandsækkene var vi nødt til at lave som forebyggelse, for man kan jo aldrig vide. Men det er bedre at være på forkant, siger Mikael Pedersen.

Råber på dige

Beboerne i Seden Strandby har i mange år råbt på et dige, der skal beskytte de udsatte boliger. Men selv om der er bevilget en pulje penge, er den fortsat ikke blevet en realitet.

Odense Kommune har i denne omgang tilbud beboere på de mest udsatte adresser, at opholde sig på den lokale skole. Da vandstanden ikke er blevet så høj som frygtet, er der dog ifølge TV 2 Fyns oplysninger ingen, der har benyttet sig af det.

Og indtil videre stoler Benny Clausen på, at hans mur holder.

- Det er jo en jeg har bygget. Så selvfølgelig, siger han.