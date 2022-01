Vandmasser på vej: I Seden Standby har man kæmpet i syv år

Men Anders Rasmussenoplever at kommunen har koblet borgerne af, i stedet for at det er et partnerskab.

Processen har nu taget 7 år, og hvis projektet kommer i høring igen vurdere Anders Rasmussen, at det kan komme til at tage lang tid endu før diget står færdig.

- Det er en enorm udfordring for samfundet generelt at myndighederne er så længe om at lave et projekt med 1250 meter dige som her i Seden Strandby, siger Anders Rasmussen, formand for grundejerforeningen.