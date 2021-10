Vandt 6-0: Lykkelig OB-træner kalder storsejr for usædvanlig

- Det er jo meget usædvanligt at være foran 4-0 ved pausen. Det sker ikke særlig ofte. Det er en meget god start på weekenden, siger Andreas Alm med et glimt i øjet.

- Når man er foran 3-0 efter otte minutter mod et hold som Vejle, der har haft meget modgang, så sidder man derude som træner og tænker, at den vinder vi, men derfra er der stadig et stykke arbejde, der skal gøres færdigt.

Derfor var han meget glad for den præstation, OB lagde for dagen.

- Jeg synes virkelig, det var en god præstation, der blev leveret. Vi spillede med en meget offensiv tilgang, og så var vi effektive på de muligheder, vi fik. Derudover forsvarede vi os godt igennem det meste af kampen.