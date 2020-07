Vandt en million: Fynsk ægtepar har nu råd til at gå på pension

Et ægtepar i Odense behøver ikke længere at bekymre sig om at få økonomien til at hænge sammen, selvom pensionen kun er et par år ude i fremtiden.

Der var godt nok nul rigtige på lottokuponen, da vindertallene blev trukket, men manden fik alligevel besked fra Danske Spil om, at 1.000.000 kroner ville blive overført til hans bankkonto.

- Min kone har ikke arbejdet i en del år, så hvis jeg også gik på efterløn, skulle vi virkelig overveje, hvordan vores liv kom til at forme sig. Det behøver vi ikke tænke på nu. Nu kan vi betale alle vores lån ud og samtidig investere pengene, så de forhåbentlig strækker sig længere, fortæller manden til Danske Spil.

Læs også Konen troede ikke på ham: Fynbo vinder den helt store gevinst efter 30 år

Ægteparret, der ønsker at holde gevinsten hemmelig for venner og familie, var tilfældigt blevet udtrukket i Lottos millionærgaranti.

Ventede med at fortælle det til konen

Da den glædelige nyhed nåede manden i Odense, passede han og hustruen deres børnebørn. Derfor kunne han heller ikke med det samme fortælle konen, at størrelsen på deres bankkonto ville vokse betydeligt.

- Det var virkelig svært. Jeg var meget urolig og rastløs, fortæller han.

Kort efter konen havde vinket farvel til familiens små, var hun pludselig blevet millionær.

- Hun blev meget rørt og fældede da også en lille tåre. Så udbrød hun: Så har vi også prøvet det, siger manden til Danske Spil.

I alt 3.671 danskere er blevet millionærer gennem Danske Spil.

Læs også Efter år med sygdom og dødsfald: Fynsk ægtepar vinder tre millioner