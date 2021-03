Vanvidsbilisme på villavej skal stoppes: - Det ender med en alvorlig ulykke

Det skal stoppes på en eller anden måde. Ellers ender det med en alvorlig ulykke, der går udover enten børn eller voksne Ulrik Dreisig, besøgende på Købkesvej

På Købkesvej i Odense bor Ulrik Dreisigs børn og børnebørn.

Og her på vejen må der maksimalt køres 45 kilometer i timen.

- Folk kører som gale. Og det her er altså et kvarter fyldt med børn, der cykler og leger på fortorv og vej, fortæller Ulrik Dreisig.

Det skal stoppes

På trods af fartgrænsen oplever Ulrik Dreisig jævnligt, at bilister kører gennem kvarteret med en fart på 70-80 kilometer i timen.

- Det skal stoppes på en eller anden måde. Ellers ender det med en alvorlig ulykke, der går udover enten børn eller voksne, fortæller han.

Og noget skal der gøres. Det mener også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Han foreslår, at der opsættes chikaner i midtbyen og i de boligområder, der er hårdest ramt.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi fremtidigt kan agere med midlertidige bump og chikaner der, hvor problemerne er. Fra den ene dag til den anden. Selvfølgelig i samarbejde med politiet, siger Peter Rahbæk Juel, og fortsætter:

- Så kan vi efterfølgende vurdere, om det er noget, der skal gøres permanent. For hvis vi venter på, at vi kan lave permanente løsninger, kan der gå op til halve og hele år, og så fortsætter vanvidsbilismen, siger han.

Succes på Gråbrødre Torv

På Gråbrødre Torv har der siden sommer været opsat chikaner med det formål at bremse vanvidskørslen på pladsen.

En løsning der har vist sig som et effektivt værktøj. Derfor vil Peter Rahbæk Juel nu udvide tiltaget til andre dele af byen.

Men vil det ikke bare flytte problemerne til andre veje?

- Det er der en risiko for. Men det handler om, at vi skal indrette byen, så den ikke indbyder til, at man kører for stærkt. Det er et værktøj blandt flere, der skal gøre noget ved vanvidsbilismen, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi kan agere hurtigt. Og at vi kan agere med konsekvens, når vi oplever vanvidsbilisme i midtbyen og i boligområder, siger han.