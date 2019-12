Frakendt førerret i ti år: Satte andres liv i fare på gågade

En 58-årig mand er mandag blev dømt ved Retten i Odense for særlig farlig og hensynsløs kørsel.

Det sker på baggrund af en biljagt 25. april i år, hvor han satte adskillige menneskers liv i fare i morgentrafikken og på gågaden i Odense.

Ifølge anklagemyndigheden var det en skærpende omstændighed, at der er tale om 22 forhold, der blandt andet dækker over, at han kørte uden kørekort og i påvirket tilstand.

- Det er sjældent, vi ser 22 forhold begået på én dag. Det er ude i den grovere kategori, når vi har med færdsel at gøre, siger anklagerfuldmægtig Julie Hansen.

Derfor er manden blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel, en bøde på 15.500 kroner og frakendelse af førerretten til 2029.

Blev stoppet af skulptur

Politiet blev opmærksom på manden, da en patruljevogn holdt i kø, og varebilen kørte forbi på cykelstien.

Men i stedet for at standse på politiets opfordring fortsatte den 58-årige fører, kørte over for rødt flere gange og overtrådte spærrelinjer.

Efter cirka ti minutters jagt endte han på gågaden i den ende, hvor en skulptur adskiller Kongensgade fra Østre og Vestre Stationsvej.

Her forhindrede skulpturen i kombination med arbejdet på Letbanen manden i at fortsætte.