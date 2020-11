Vanvidsbilist stoppet: 19-årig kørte med 140 kilometer i timen på Middelfartvej

Onsdag aften blev en 19-årig mand stoppet af politiet for at køre vanvidskørsel på Middelfartvej mellem Odense og Middelfart.

På en strækning, hvor der må køres 70 kilometer i timen, kørte han 140. Det oplyser Fyns Politi.

- Vi er meget tilfredse med, at vi var på stedet og kunne skride ind over for så alvorlig en sag. Der skal så lidt til, før det kan gå galt med sådan en adfærd, og det risikerer ikke kun at gå ud over bilisten selv, men også at ramme andre. Det har vi jo desværre set flere eksempler på, siger politikommissær Preben Ingemansen fra Fyns Politi.

Frakendelse af kørekortet

Det var en af Fyns Politis civile patruljebiler med videokamera, der målte bilens hastighed, og derefter fik den unge bilist stoppet.

Den 19-årige mand kan nu se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Politiet betegner det som vanvidskørsel, når hastigheden er overskredet med 100 procent og derover. På motorvejsstrækninger er det vanvidskørsel, hvis hastigheden er 200 kilometer i timen eller derover.